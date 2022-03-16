Ижевск, , 11:27 — REGNUM В предстоящем сезоне в Удмуртии планируют открыть 556 организаций отдыха и оздоровления детей и подростков. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

В детском лагере «Берёзка». Уфа, Башкирия Incamp.ru

В это число вошли 503 лагеря дневного пребывания, 16 загородных учреждений, 29 лагерей труда и отдыха на базе школ, а также восемь детских санаториев. Уточняется, что летняя оздоровительная кампании охватит около 56 тыс. детей в республике.

До 15 марта в ведомство уже поступило 13 заявлений на выдачу санитарно-эпидемиологического заключения на работу летних оздоровительных учреждений. Все заявления рассмотрены, выданы положительные заключения.

ИА REGNUM напоминает, в конце марта в России вновь стартовала программа детского туристического кешбэка. При покупке путевки в детский лагерь, которая будет оплачена картой «Мир», родители смогут вернуть 50% потраченных средств, но не более 20 тыс. рублей.