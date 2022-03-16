Ульяновск, 16 марта, 2022, 11:26 — ИА Регнум. В Ульяновске благодаря государственной поддержке две жительницы города — сёстры Алёна Гондылева и Светлана Хабардова — смогли открыть свой швейный «шёлковый» бизнес, поставляя продукцию в разные регионы России, и планируя расширяться. Материалы закупают из Китая, сообщает «Репортёр 73».

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и Китай

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В сюжете говорится, что история швейного бизнеса двух сестёр началась с одного метра шёлковой ткани высокого качества, из которой они шили резинки для волос сначала друг другу, а затем — в подарок подругам, которым понравились украшения.

После того, как спрос стал расширяться, одна из сестёр оформилась как самозанятая, и правительство Ульяновской области одобрило соцконтракт на развитие дела в размере 250 тыс. рублей. На эти средства закуплено 100 метров высококачественного шёлка из Китая для шитья резинок, полотенец, постельного белья. В сюжете отмечается, что покупателями стали сотни жителей из разных регионов России.

В настоящее время в связи с ростом заказов и с учётом бесперебойных поставок из Китая планируется расширение бизнеса, а введённые санкции против России стали стимулом для развития производства.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области разрабатывают дополнительные меры поддержки для бизнеса в условиях санкционного давления. Ранее предприниматели предложили, в частности, предоставить возможность получения социального имущественного вычета за обучение самозанятых, снизить административные барьеры и упростить отдельные процедуры ведения бизнеса. Власти также заявили о том, что будут перенесены сроки уплаты налоговых платежей по итогам года и квартальных периодов.