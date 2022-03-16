Лос-Анджелес, США, 16 марта, 2022, 11:29 — ИА Регнум. Пользователи Сети осудили Иоланду Хадид, мать модели Беллы Хадид, за то, что она позволила дочери сделать пластическую операцию в возрасте 14 лет. Об этом 16 марта пишет The Sun.

Скриншот с YouTube Белла Хадид

Как отмечает издание, пользователи обвиняют Иоланду Хадид в том, что она может быть «причиной низкой самооценки» её дочери. Многие также считают, что именно мать модели «заставила» её «избавиться» от горбинки на носу.

ИА REGNUM напоминает, что в недавнем интервью американская модель палестинского происхождения Белла Хадид рассказала, что из-за неуверенности в себе сделала пластическую операцию по исправлению формы носа в возрасте 14 лет. По её словам, она жалеет об этом решении и хотела бы вернуть нос «своих предков».