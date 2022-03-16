Самара, 16 марта, 2022, 11:24 — ИА Регнум. Еще два участка автотрасс перекрыли в Самарской области. Об этом 16 марта сообщает пресс-служба МЧС по региону.

Николай Михальченко ИА REGNUM Расчистка снега

Сообщается, что были перекрыты участки автодорог в Кинельском районе:

с 0 км по 9 км автодороги «Усть-Кинельский — Новый Сарбай — Бузаевка — Чубовка»;

с 11 км по 17 км автодороги «Бузаевка — Чубовка — «Урал — Муханово».

Отмечается, что сейчас специалисты ведут работы по расчистке дорожного полотна.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области была перекрыта автодорога «Восточный — Верхние Росташи» в Большечерниговском районе. На ней также ведутся работы по ее расчистке. 16 марта в регионе ожидается метель.