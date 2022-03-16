Новосибирск, , 11:23 — REGNUM В Новосибирской области более чем в два раза увеличено финансирование строительства служебного жилья. Об этом сообщил официальный телеграм-канал «Новосибирь».

Жилье Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

"Вырастет финансирование строительства жилья для детей-сирот, — говорится в сообщении. — Для поддержки строительной отрасли региональные власти также готовы отказаться от применения штрафных санкций, если по объективным причинам смещаются сроки, невозможно завезти импортные материалы на объект бюджетного строительства».

Отмечается, что сумма увеличена до 330 млн рублей, ранее — не менее 150 млн рублей.