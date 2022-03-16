В Госдуме не видят оснований для дефолта, но указывают на нюанс
Москва, 16 марта, 2022, 11:21 — ИА Регнум. Предпосылок и оснований для дефолта РФ нет. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом 16 марта заявил глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков (СРЗП).
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"Россия мощная, самодостаточная страна, я не верю в дефолт, у нас для этого нет никаких предпосылок, нет никаких оснований, чтобы говорить об этом», — сказал Аксаков в ходе пресс-конференции в Москве.
Россия будет спокойно выполнять свои обязательства, однако есть политические нюансы, указал парламентарий.
«Но здесь есть вопрос политический: надо ли выполнять обязательства, когда наши так называемые партнеры свои обязательства не выполняют. Здесь уже дело для исполнительной власти», — рассуждает глава комитета Госдумы.
Правительство России в среду, 17 марта, должно выплатить проценты по долларовым облигациям на сумму 117 млн долларов США. Проведение Россией купонных выплат по долларовым евробондам в рублях будет считаться суверенным дефолтом по истечении 30-дневного льготного периода погашения долга, отмечает рейтинговое агентство Fitch.