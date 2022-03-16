Волосово, Ленинградская область, , 11:30 — REGNUM Многодетная жительница Волосовского района Ленинградской области дала троим своим детям успокоительные таблетки, чтобы те не мешали ей отдыхать. Прокуратура начала проверку. Об этом 16 марта сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Таблетки PublicDomainPictures

Дикий подход к воспитанию своих детей применила 39-летняя жительница деревни Бегуницы 15 марта. Около полудня женщина дала трем своим сыновьям в возрасте от трех до девяти лет лекарственный препарат, имеющее седативно-снотворное действие. В результате дети почувствовали недомогание и им понадобилась медицинская помощь.

«Все трое были госпитализированы в ГБУЗ ЛО «Волосовская Мб» с диагнозом отравление лекарственным препаратом, — рассказали в прокуратуре. — В настоящее время дети находятся в детском отделении ГБУЗ ЛО «Волосовская МБ», все обстоятельства происшествия устанавливаются».

Прокуратурой района организована проверка исполнения требований законодательства органами и учреждениями системы профилактики района при проведении профилактической работы с указанной семьей, приняты меры прокурорского реагирования.

«Ход и результаты процессуальной проверки, проводимой следственными органами, поставлены прокуратурой района на контроль», — подытожили в пресс-службе.

Отметим, что всего у женщины четверо детей 3-х, 6-ти, 9-ти и 14 лет. Семья неполная, состоящая на учете в службе по делам несовершеннолетних. В начале марта женщина уже привлекалась к административной ответственности по ст. 5.35 ч.1 КоАП РФ за неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних.

Свой поступок мать объяснила тем, что хотела таким образом уложить детей спать, чтобы те дали ей отдохнуть.