Лондон, 16 марта 2022, 11:28 — REGNUM Представлен тизер британского сериала «Жена путешественника во времени». Премьера ролика состоялась на YouTube-канале HBO вечером 15 марта.
Известно, что проект является адаптацией популярного одноимённого романа Одри Ниффенеггер. Главные роли в сериале исполнят Тео Джеймс и Роуз Лесли.
Напомним, что премьера «Жены путешественника во времени» запланирована на май 2022 года. Исполнительным продюсером сериала выступит Стивен Моффат («Доктор Кто»).
Читайте ранее в этом сюжете: Норман Ридус из «Ходячих мертвецов» получил травму во время съёмок