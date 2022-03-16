Лондон, , 11:28 — REGNUM Представлен тизер британского сериала «Жена путешественника во времени». Премьера ролика состоялась на YouTube-канале HBO вечером 15 марта.

Тео Джеймс в сериале «Жена путешественника во времени» Скриншот YouTube

Известно, что проект является адаптацией популярного одноимённого романа Одри Ниффенеггер. Главные роли в сериале исполнят Тео Джеймс и Роуз Лесли.

Напомним, что премьера «Жены путешественника во времени» запланирована на май 2022 года. Исполнительным продюсером сериала выступит Стивен Моффат («Доктор Кто»).

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