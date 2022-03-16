Ярославль, 16 марта, 2022, 11:22 — ИА Регнум. В Ярославле в ночное время с машин срезают катализаторы — части выхлопной системы. Затем их сдают в нелегальные пункты приёма металлов. Об этом на заседании муниципалитета заявил депутат Андрей Лихачев.

webandi Выхлопная труба

Вопрос был поднят в рамках отчёта о деятельности полиции в Ярославле за 2021 год.

«На сегодняшний момент, сейчас открыл Авито, скупка катализаторов — 99 тысяч рублей. Буквально недавно разговаривал с жителями Дзержинского района — прямо срезают в ночное время эти катализаторы и, соответственно, их принимают достаточно дорого. Что происходит, как вы боритесь с этим? Как патрулирование происходит? Какие меры принимаются?», — поинтересовался депутат.

В ответ заместитель начальника полиции по охране общественного порядка УМВД России по Ярославской области Михаил Бугрецов сообщил, что такая проблема существовала и раньше, а работа по этой проблеме ведётся ежедневно.

«Проблема в начале года была, сдавались в пункты нелегального приёма металла вот эти катализаторы. Были случаи даже разбойного нападения на эти пункты. Часть преступлений раскрыта. Если вы считаете, что это всё актуально, то мы также вернёмся к этому вопросу, проанализируем и соответствующие меры примем. А так — это работы в ежедневном режиме по декриминализации путём закрытия пунктов нелегального приёма», — пояснил Михаил Бугрецов.

Корреспондент ИА REGNUM связался с одним из ярославских автослесарей. Он пояснил, что катализаторы с машин действительно срезают — эта работа занимает не больше 30 минут. При этом на портале «Авито» действительно есть объявления о приёме катализаторов. Минимальная цена — 99 тысяч 990 рублей, однако в самом тексте приёмщики указывают, что цена рассчитывается в зависимости от содержания металла в катализаторе, которое покупатель готов определить при сдаче.