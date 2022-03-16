Уфа, , 11:20 — REGNUM Шестерых жителей Уфы обвинили в организации незаконной банковской деятельности. Об этом 16 марта сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

Отмытые деньги Images Money

По версии следствия, в 2015 году в Уфе предприниматель создал подпольную финансовую структуру подобную банковской для нелегального обналичивания денег в интересах фирм и учреждений.

Следователи считают, что подозреваемый привлек в свою деятельность восемь жителей Башкирии и распределил между ними роли.

«Обналичивание осуществлялось за вознаграждение в размере не менее 7% от суммы операций. При этом использовались фиктивные регистрационные и банковские реквизиты 46 фирм-однодневок, подложные договоры оформлялись за не оказанные услуги либо за непоставленный товар», — сообщает пресс-служба.

В материалах дела указано, что с 2015 года по 2017 год обвиняемые извлекли доход на сумму более 49 млн рублей.

По данным фактам было возбуждено уголовное дело. Свою вину обвиняемые признали частично. В отношении двух лиц уголовные дела рассматриваются в суде, обвиняемый основатель лжефинансовой фирмы объявлен в международный розыск.

Сотрудники прокуратуры Башкирии утвердили обвинительное заключение по уголовному делу в отношении шестерых жителей г. Уфы. Материалы дела в ближайшее время будут переданы в Советский районный суд города, где будут рассмотрены по существу.