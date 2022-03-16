Челябинск, 16 марта, 2022, 11:18 — ИА Регнум. В Челябинске 37-летняя женщина сдала свой паспорт для оформления фирмы на себя. При этом она не собиралась ею руководить и как-то участвовать в её деятельности, сообщает областное управление СКР.

Паспорт

Преступление было совершено в 2021 году. Организация была внесена в Единый госреестр юридических лиц. Подозреваемая указана там как директор и единственный учредитель.

Сейчас проводятся следственные действия. Как сообщало ИА REGNUM, ранее за аналогичные преступления были осуждены несколько южноуральцев.