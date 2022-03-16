Симферополь, , 11:16 — REGNUM Движение автотранспорта в Симферополе будет ограничено 18 марта в связи с проведением праздничных мероприятий к годовщине воссоединения с Россией.

Симферополь Иван Шилов © ИА REGNUM

Движение транспорта и парковка транспортных средств будут невозможны в период с 07:00 до 18:00 18 марта на следующих участках: по улице Долгоруковская (на участке от ул. Желябова до ул. Жуковского); улице Карла Маркса (на участке от ул. Толстого до ул. Жуковского); улице Серова (на участке от ул. Александра Невского до ул. Карла Маркса); улице Жуковского (на участке от ул. Горького до ул. Александра Невского); улице Горького (на участке от проспекта Кирова до ул. Жуковского).

Как сообщало ИА REGNUM, 16 марта в Крыму проходят торжественные мероприятия по поводу восьмой годовщины референдума, по итогам которого Крым и Севастополь вошли в состав России. 18 марта будет отмечаться годовщина воссоединения полуострова с Россией.