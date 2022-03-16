Москва, 16 марта, 2022, 12:15 — ИА Регнум. Американские биолаборатории на территории постсоветских стран представляют серьёзную угрозу для русского и других крупных этносов России. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 марта заявил научный руководитель Центра этнических и международных исследований, главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин.

Алексей Колчин ИА REGNUM Лаборатория

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«Во время нашей спецоперации на Украине было вскрыто более 30 биолабораторий. И мы не исключаем того, что и украинские, и грузинские, и армянские биолаборатории являются частью одной цепочки, тем более, что они проводят достаточно схожие эксперименты. Там разрабатывалось и разрабатывается биологическое оружие, направленное на конкретный геном человека. А в случае с Украиной это вообще один код у русских и украинцев. Что же касается Грузии и Армении, то там разрабатывается оружие, направленное против грузин и армян, число которых в России очень велико. Поэтому значительная часть нашего общества будет подвержена биологической атаке», — сказал эксперт.

Напомним, что США разместили на территории многих постсоветских стран значительное количество лабораторий, разрабатывающих биологическое оружие.