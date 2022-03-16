Томск, , 11:14 — REGNUM Учёные и инженеры Томского политехнического университета разработали импланты нового поколения для восстановления тканей головы и шеи, которые были поражены раковыми клетками. Об этом сообщает телеканал «Томское время».

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Импланты производятся на 3D-принтере индивидуально для каждого пациента по результатам компьютерной томографии. При этом полимерный материал, из которого они изготавливаются, легче, быстрее приживается и не впитывает радиацию при лучевой терапии.

Сырьё учёные раньше закупали за границе. Однако после открытия завода полимеров в Кировской области, весь материал теперь закупается там. По словам учёных, западные санкции не скажутся на их работе. Внедрить разработку в производство планируется в течение полугода.

Как сообщал ИА REGNUM, томский консорциум научно-образовательных и научных организаций представил свыше 200 разработок по программе импортозамещения. В числе предложений — технологии производства лекарств и медоборудования, малогабаритные бетатроны для неразрушающего контроля и так далее.

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