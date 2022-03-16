Кабул, , 11:12 — REGNUM В Кабуле состоялась встреча Верховного комиссара ООН по делам беженцев Филиппо Гранди с заместителем премьер-министра правительства «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Абдул Саламом Ханафи. В ходе встречи Гранди подчеркнул необходимость создания климата доверия, чтобы побудить беженцев к возвращению. Об этом сообщает газета «8 Собх».

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Верховный комиссар сообщил Ханафи, что 55 округов на уровне уездов и пять крупных городов определены для возвращения репатриантов и их реинтеграции. Кроме оказания гуманитарной помощи будут произведены строительные работы и работы по реконструкции.

Инамулла Самангани, сотрудник пресс-службы «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), в своем сообщении в Twitter процитировал слова Гранди: «Мы рады, что 176 000 временно перемещённых лиц вернулись в свои дома за последние несколько месяцев».

Стоит отметить, что на встрече также присутствовал заместитель специального представителя ООН по Афганистану Рамиз Алекперов.

Филиппо Гранде прибыл в Афганистан для рассмотрения положения перемещенных лиц и ситуации с правами человека.