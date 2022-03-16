Константиновск, Ростовская область, , 11:12 — REGNUM Кировский районный суд Ростова-на-Дону вынес приговор по делу о мошенничестве, совершённом группой группой лиц по предварительному сговору, и служебном подлоге в школе №1 города Константиновска. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении СКР 16 марта.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

Перед судом предстали бывшие сотрудники общеобразовательного учреждения — главный бухгалтер, ведущий бухгалтер и кассир. Установлено, что с июля 2019 года по сентябрь 2020 года обвиняемые начисляли себе завышенную заработную плату, подделывая расчётно-платёжные документы. Ущерб, причинённый школе, превысил 226 тыс. рублей.

Фигуранты уголовного дела полностью признали свою вину и возместили причинённый ущерб.

Суд назначил всем обвиняемым 1,5 года лишения свободы условно и штраф в размере 5 тыс. рублей в доход государства. Приговор вступил в законную силу.