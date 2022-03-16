Брюссель, , 11:11 — REGNUM Поставки Киеву вооружений странами — участницами Североатлантического альянса (НАТО) будут продолжены. Об этом 16 марта заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес перед экстренной встречей глав минобороны стран НАТО по ситуации на Украине в Брюсселе.

Бен Уоллес Richard Townshend

«Оружие поставляется на фронт, мы продолжим поставлять его на Украину по самым разным направлениям», — приводит его слова ТАСС.

При этом Уоллес не привел каких-либо подробностей о таких поставках оружия НАТО Киеву.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель министерства иностранных дел КНР Чжао Лицзянь заявил, что Соединённые Штаты должны учитывать обеспокоенность других стран по поводу деятельности американских биолабораторий и соблюдать свои обязательства в соответствии с международной Конвенцией о запрещении биологического оружия