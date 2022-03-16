Кострома, 16 марта, 2022, 11:14 — ИА Регнум. В Костромской области перевели в резерв 223 места для лечения больных COVID-19. Об этом сообщает департамент здравоохранения региона.

Наталья Диева ИА REGNUM Больничный коридор

На обычный режим работы перешёл Костромской областной госпиталь для ветеранов войн, Буйская центральная районная больница и городская больница Волгореченска. Сейчас в медицинских учреждениях под эти цели перепрофилированы 778 коек, их заполняемость не превышает 54%.

Как ранее писало ИА REGNUM, прирост заражений в области снижается на протяжении последних 4 недель. Шестые сутки подряд в регионе выявляют не более 150 случаев ковида. В последний раз инфекционисты наблюдали такие показатели до начала пятой волны коронавируса — в конце января 2022 года.

В связи с улучшением статистики костромские власти полностью отменили QR-коды в общественных местах, самоизоляцию пенсионеров. Вместе с тем до 1 апреля в регионе продолжает действовать запрет на проведение массовых мероприятий. Вероятно, скоро его снимут — город готовится к масштабному празднованию Дня рождения Снегурочки. Торжества намечены на 1−2 апреля.