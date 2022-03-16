Новосибирск, 16 марта, 2022, 11:10 — ИА Регнум. Новосибирский аэропорт «Толмачёво» обслужил за февраль 2022 года 420 013 пассажиров. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Tolmachevo.ru Аэропорт Толмачево. Новосибирск

«Это на 17% больше аналогичного показателя февраля 2021 года», — уточнили в «Толмачёво».

Согласно официальным данным, на внутрироссийских рейсах за это время было обслужено 358 262 пассажиров (на 5,8% больше), на международных линиях — 61 751 пассажир (+203,6%).