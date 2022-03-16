Донецк, 16 марта, 2022, 11:10 — ИА Регнум. Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что освободительная операция в Донбассе будет завершена в очень обозримом будущем, а восстановление мирной жизни произойдет в достаточно сжатые сроки.

Иван Шилов ИА REGNUM Денис Пушилин

«Освободительная операция продолжается, она будет завершена, я считаю, в очень обозримом будущем», — сказал он в эфире «Соловьев Live».

Пушилин выразил уверенность, что те разрушения, которые там есть и, возможно, еще будут от киевских силовиков в отношении порта в Мариуполе — всё будет восстановлено.

«С теми намерениями, которые есть у нас и у РФ в плане помощи и поддержки уже в плане восстановления — я вам скажу, это будет в достаточно сжатые сроки», — подчеркнул он.

Территория ДНР не самая маленькая по меркам стран Европы, а также располагает выходом к морю, там проживает порядка 2−2,5 млн человек, причем их количество растет, несмотря на миграцию в Россию, заключил Пушилин.