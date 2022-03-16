Вашингтон, 16 марта, 2022, 11:27 — ИА Регнум. Американский рэпер Bones (Элмо Кеннеди О'Коннор) сделал анонс новой композиции. Соответствующая информация появилась на странице исполнителя в Twitter 16 марта.

Скриншот YouTube Bones

В настоящий момент неизвестно, какое название получит будущая работа, однако её выход намечен на 18 марта 2022 года. Также музыкант отметил, что сингл войдёт в его предстоящий альбом.

Напомним, что Bones начал музыкальную деятельность в 2010 году. Дискография рэпера насчитывает более 50 различных опубликованных студийных проектов.