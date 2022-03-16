Нью-Дели, , 11:16 — REGNUM Глава китайского МИД Ван И может в конце марта посетить Индию, чтобы обсудить с руководством страны нормализацию двусторонних отношений Пекина и Нью-Дели. Об этом сообщают источники индийской газеты The Economic Times.

Собеседники издания рассказали, что индийско-китайские отношения оставались прохладными, хотя глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар за последние два года не раз встречался со своим китайским коллегой на полях различных международных форумов.

Индийские власти полагают, что Китаю следует предпринять решающие усилия для сворачивания военного противостояния в Ладакхе. Именно от этого будет зависеть, придут ли в норму отношения двух стран.

Первый замглавы МИД Индии Харш Шрингла ранее заявил, что в основе отношений Нью-Дели и Пекина должны лежать взаимные уважение, чуткость и интерес.

Как сообщало ИА REGNUM, напряженность в отношениях Китая и Индии связана с отсутствием демаркированной границы в Гималаях. Две страны десятки лет разделены линией фактического контроля.

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