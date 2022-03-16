Челябинск, , 11:08 — REGNUM В Челябинской области и Краснодарском крае задержаны участники группировки, занимавшейся производством и распространением синтетических наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба южноуральского УФСБ.

Нет наркотикам

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На территории Кубани силовики закрыли подпольную лабораторию. Всего в ходе оперативно-разыскных мероприятий удалось изъять почти 45 кг. нарковещества, а также реагенты и оборудование.

Организатором преступной деятельности оказался гражданин Украины. Следственный орган УФСБ России по Челябинской области возбудил в отношении пяти граждан уголовное дело. Фигуранты заключены под стражу.