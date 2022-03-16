Уфа, 16 марта, 2022, 11:10 — ИА Регнум. Арт-объект в центре кольцевой развязки Центрального рынка намерены установить в Уфе. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

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Данный вопрос рассматривался на оперативном совещании в муниципалитете. Исполняющий обязанности главы администрации Уфы Ратмир Мавлиев объявил о старте открытого конкурса на создание лучшей концепции этого арт-объекта.

Сообщается, что победитель получит из внебюджетных источников 300 тысяч рублей.

«Это не просто кольцо. Это общественная территория, которая требует переустройства. Я бы попросил рассматривать данную территорию не только с точки зрения профессионалов-архитекторов, дизайнеров, скульпторов, художников, но и с точки зрения обычного жителя, воспринимающего город несколько не так, как воспринимают это профессионалы», — приводит пресс-служба слова заместителя начальника главного управления архитектуры и градостроительства администрации города Уфы Айнура Фаткуллина.

Отмечается, что нужно обратить внимание на появление идентичности территории и связать с 450-летием основания города.