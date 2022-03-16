Пекин, 16 марта, 2022, 11:05 — ИА Регнум. Соединённые Штаты должны учитывать обеспокоенность других стран по поводу деятельности американских биолабораторий и соблюдать свои обязательства в соответствии с международной Конвенцией о запрещении биологического оружия. Об этом 16 марта в ходе брифинга заявил официальный представитель министерства иностранных дел КНР Чжао Лицзянь.

Биолаборатория

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Дипломат подчеркнул, что проблема американских биолабораторий касается не только Украины. По его словам, «международное сообщество уже давно выражает серьёзную озабоченность по поводу действий США, касающихся использования биооружия в военных целях».

«Американская сторона должна соблюдать свои обязательства в соответствии с Конвенцией о запрещении биологического оружия», — указал глава китайского внешнеполитического ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что минобороны США спонсировало биолаборатории Украины на миллионы долларов «в целях разработки биологического оружия».

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В свою очередь глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия потребует рассмотреть вопрос о биологических лабораториях на Украине в рамках Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении (КБТО).

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