Донецк, , 11:03 — REGNUM В среду, 16 марта, из Ясиноватой в Донецкой Народной Республике (ДНР) было эвакуировано 42 мирных жителя в Россию, включая 17 детей. Об этом 16 марта сообщает Штаб территориальной обороны ДНР в своем телеграм-канале.

Эвакуация

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«Сегодня, 16 марта, из Ясиноватой в Российскую Федерацию эвакуированы 42 человека, из них 17 детей», — говорится в сообщении.

Также в нем рекомендуется мирным жителям беречь себя и своих родных, и не выходит на улицу без особой надобности, а во время обстрелов — не покидать убежище.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что сегодня Россия переживает исторический момент, когда решается ее судьба и определяется место нашей страны в мире.