Донецк, 16 марта, 2022, 11:01 — ИА Регнум. Украинские боевики запустили три снаряда калибра 122 мм по Александровке в Донецкой Народной Республике (ДНР), сообщает 16 марта представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению… населенный пункт Александровка, выпущено три снаряда калибра 122 миллиметра», — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале представительства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее село Васильевка Ясиноватского района Донецкой Народной Республики стало мишенью для обстрела со стороны военных формирований Украины.

Следите за развитием событий в трансляции: ««Работайте, братья!»: военная спецоперация России на Украине — трансляция»

Читайте также: Два человека стали жертвами обстрела украинскими боевиками села в ДНР