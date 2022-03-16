Брянск, , 11:09 — REGNUM Более 50 водителей грузовых автомобилей не могут вернуться в Брянскую область с территории Украины — из-за специальной военной операции международным автоперевозчикам ограничен выезд в РФ, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Дальнобойщики Дарья Антонова © ИА REGNUM

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В Брянске 15 марта губернатор Александр Богомаз провёл совещание с участниками Ассоциации международных автомобильных перевозчиков. По официальным данным, на территории Украины сейчас находятся 53 водителя, а также 55 единиц автопоездов с грузами организаций международных автоперевозчиков Брянской области, которые не могут вернуться домой. Власти направили обращения в адрес федеральных министерств транспорта и иностранных дел, а также Российского красного креста с просьбой оказать возможное содействие с привлечением федеральных структур и ведомств «по освобождению и выводу из Украины российских водителей международных перевозок, а также автопоездов с грузами».

В Брянской области оперативное сопровождение вопроса поручено осуществлять департаменту промышленности, транспорта и связи.