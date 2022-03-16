Оренбург, 16 марта, 2022, 11:00 — ИА Регнум. В Оренбургской области расширили число дорог, где действует ограничение движения всех видов транспорта. Причиной для перекрытия трасс стала метель и плохая видимость. Об этом сообщает ГУ МЧС по региону.

ГУ МЧС РФ по Кемеровской области Метель

С 11:30 по местному времени (09:30 мск) перекрыли трассу Кандауровка — Егорьевка в Куманаевском районе. С 11:40 движение прекращено на участке федеральной трассы Казань — Оренбург — Акбулак — граница с Казахстаном на участке в Оренбуржье. С 12:00 ограничение объявлено на автомобильных дорогах Ташлинского района. Ориентировочно до 18:00 закрыт ряд участков дорог в Тюльганском районе.

Оренбуржцам рекомендуют отменить поездки на дальние расстояния. При невозможности отмены дальней поездки следует запастись едой и топливом, теплыми вещами и средствами связи. О планируемом маршруте необходимо предупредить близких.