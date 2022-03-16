Казань, 16 марта, 2022, 11:01 — ИА Регнум. В столице Татарии 18 марта в парке Победы пройдет патриотическая акция «Крымская весна». Мероприятие приурочено к восьмой годовщине воссоединения Крыма и Севастополя с Россией, сообщает пресс-служба управления культуры Казани.

Дарья Антонова ИА REGNUM Крым наш!

Участвовать в акции в городском парке Победы планируют патриотические общественные объединения, ветеранские и молодежные организации. В 17:00 (мск) состоится концерт, на котором выступят творческие коллективы Казани и республики.

Отмечается, что в этом году акция «Крымская весна» пройдет под девизом «Россия. Крым. Донбасс». Она призвана поддержать Вооруженные силы РФ, осуществляющие специальную военную операцию на Украине.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чебоксарах 18 марта состоится концерт, посвященный воссоединению Крыма с Россией, а также в поддержку жителей Донбасса.

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