Москва, 16 марта, 2022, 11:04 — ИА Регнум. На стартовой странице сервиса коротких видео Coub появилась информация о прекращении его работы. Об этом 16 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Сервис закроется 1 апреля 2022 года, спустя десять лет после своего появления. До момента прекращения работы пользователи Coub смогут скачать свои ролики.

ИА REGNUM напоминает, что в январе 2020 года у Coub закончились средства на развитие, поэтому его выкупила компания «Комитет» (владелец проектов vc.ru, TJ и DTF). Спустя год сооснователь «Комитета» Влад Цыплухин сообщил о планах продать сервис по причине того, что Coub не вписывается в стратегию развития компании.