Москва, , 10:57 — REGNUM Сегодня Россия переживает исторический момент, когда решается ее судьба и определяется место нашей страны в мире. Об этом 16 марта заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин в ходе первого заседания экспертного совета по вопросам исторического образования в Минобрнауки.

Сергей Нарышкин Дарья Антонова © ИА REGNUM

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«Наша страна сейчас переживает поистине исторический момент. Решается судьба России, ее будущее место в мире», — сказал он.

Также глава СВР отметил, что важно не забывать то, что суверенитет, право самостоятельно, свободно и осознанно определять свою судьбу для России было главным фактором развития в тысячелетней истории и остается таковым.

«Суверенитет — это гарантия благополучия и достоинства наших граждан, это будущее наших детей. В таких вопросах Россия никогда не отступала и не отступит, потому что в противном случае перестанет быть Россией», — добавил Нарышкин.

При этом он указал на то, что решение президента России Владимира Путина о проведении спецоперации по денацификации Украины базировалось на предельно точной, реалистичной оценке ситуации в мире, а самое малое промедление в отношении откровенно русофобского режима в Киеве стало бы большой трагедией.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин рассказал, что в настоящее время свыше 20 тысяч добровольцев, включая людей из США, предложили приехать в Донбасс для участия в спецоперации по денацификации Украины.