Сеул, , 10:55 — REGNUM Экспорт автомобилей из Южной Кореи в феврале 2022 года увеличился на 5,1% в годовом исчислении. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства торговли, промышленности и энергетики страны.

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Согласно опубликованным данным, южнокорейские автомобилестроительные компании поставили на мировой рынок в прошлом месяце 167 682 автомобиля на сумму $3,84 млрд. В стоимостном выражении экспорт увеличился на 9,1%.

В министерстве подчеркнули, что рост показателя связан с увеличением объемов производства и высоким спросом на экологически чистые автомобили.

Поставки автозапчастей сократился на 1,1%, до $1,78 млрд.

Между тем производство автомобилей в Южной Корее увеличилось на 1,2%, до 263 959 единиц, а продажи на внутреннем рынке — на 2,3%, до 103 097 единиц.