Москва, 16 марта, 2022, 10:54 — ИА Регнум. Будущее курса рубля зависит от того, какую политику будет проводить Центральный банк РФ. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 марта заявила доцент кафедры статистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Лебединская. Так он прокомментировал прогнозы Всемирного банка о девальвации рубля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

«Курс рубля будет зависеть от уровня общемировой напряженности и от того, какой сценарий выберет ЦБ, — сказала Лебединская. — Пока значимые факторы: отсечение приливов и отливов спекулятивного капитала, ограничение движения иностранной валюты (в данном случае будет действовать правило «чем больше ограничений, тем меньше ценность актива»), анонсированный отказ от доллара в расчетах за сырье и возможный переход к системе мобилизационных финансов — скорее свидетельствуют о том, что курс не выйдет за 150 рублей с перспективой снижения до 90».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что в ближайшее время курс американской валюты едва ли вырастет выше 140 рублей за доллар.