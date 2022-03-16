Индиан-Уэллс, США, 16 марта, 2022, 10:54 — ИА Регнум. Российский теннисист Андрей Рублёв одержал победу над представителем США Фрэнсисом Тиафо в третьем круге турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США). Встреча продолжалась 1 час 10 минут и завершилась со счётом 6:3, 6:4.

(сс) Carine06 Андрей Рублёв

Рублёв шесть раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 3 из 4 брейк-пойнтов. На счету его соперника шесть эйсов, четыре ошибки на подаче и 1 из 3 брейков.

В четвёртом круге Рублёв сыграет с польским теннисистом Хубертом Хуркачем.

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