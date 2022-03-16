Париж, 16 марта, 2022, 10:53 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон поприветствовал достигнутое соглашение между государствами-членами ЕС о «налоге на выбросы углекислого газа». Об этом глава государства написал в Twitter.

Présidence de la République France Эммануэль Макрон

«Европа движется вперед! Только что было достигнуто соглашение между государствами-членами о «налоге на выбросы углекислого газа» на наших границах», — написал президент Франции Эммануэль Макрон в Twitter.

«Углеродный» налог коснется товаров, импортируемых в Евросоюз, производство которых еще не соответствует европейским климатическим стандартам. Цель введения налога — побудить всех производителей перейти к более экологическому производству.

Как сообщало ИА REGNUM, министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен заявил, что правительство готово обсудить автономию Корсики.