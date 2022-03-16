Москва, , 10:51 — REGNUM В Троицком и Новомосковском округах (ТиНАО) Москвы в 2021 году на 21,5% увеличился объем предложения жилья в новотройках, сообщили в пресс-службе Стройкомплекса.

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Глава департамента развития новых территорий Владимир Жидкин заявил, что структура предложения по двум округам Новой Москвы существенно не изменилась: основной объем сосредоточен в Новомосковском округе — 93,7%, в Троицком округе 6,3%.

В IV квартале 2021 года в Новой Москве введено более 30 новых домов. В I квартале 2022 года планируется ввести свыше 847 тыс. кв. метров жилья, а в ближайшие 10 лет — еще 16 млн кв. метров.

Как сообщало ИА REGNUM, по числу зарегистрированных договоров долевого участия за январь 2022 года на первом месте оказался Троицкий и Новомосковский округа (ТиНАО) Москвы.

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