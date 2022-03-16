Махачкала, , 10:50 — REGNUM В Дагестане освободили от наказания в связи истечением срока давности бывшего полицейского Тагира Велагаева, который в 2019 году убил свою жену. Верховный суд Дагестана признал, что он совершил преступление в состоянии аффекта. При этом ранее вынесенное решение Советского районного суда города Махачкалы отменено, сообщили 15 марта в пресс-службе суда.

Суд

Напомним, 5 февраля 2019 года между осужденным и его бывшей супругой произошла ссора. После того как женщина стала оскорблять дочерей экс-супруга от нового брака, мужчина, «потеряв самоконтроль и возможность критически оценивать совершаемые действия», несколько раз ударил ее рукояткой травматического пистолета в область головы, а потом задушил.

В марте 2020 года Советский районный суд Махачкалы на основании психолого-психиатрической комиссии назначил экс-сотруднику МВД наказание — ограничение свободы на два года. Однако позже Верховный суд Дагестана направил дело на новое рассмотрение. В ноябре 2021 года районный суд снова признал суд признал Велагаева виновным в убийстве в состоянии аффекта и приговорил к двум годам ограничения свободы с установлением соответствующих запретов.

По новому решению Верховного суда, подсудимого признали виновным в «убийстве в состоянии внезапно возникшего сильного душевного волнения (аффекта), вызванного тяжким оскорблением со стороны потерпевшей» и сократили наказание на три месяца, освободив от него из-за истечения срока давности.