Москва, , 10:50 — REGNUM На фоне сокращения импорта и сохранения большей части экспортной выручки необходимости увеличения ключевой ставки Банка России практически нет. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 марта заявила доцент кафедры статистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Лебединская.

Банк России Иван Шилов © ИА REGNUM

«На фоне сокращения импорта и сохранения большей части экспортной выручки необходимости увеличения ключевой ставки практически нет. Положительное сальдо в дальнейшем позволит ее снизить. Действующая ставка уже практически выполнила свою задачу в паре «депозит/валютный кэш», население начинает отдавать предпочтение рублевому вкладу, — сказала Лебединская. — Но уже ближе к середине апреля, когда и инфляция, и коррекция реальных доходов населения проявят себя в полной мере, ставку придётся снова корректировать».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Лебединская объяснила, на что будет ориентироваться регулятор, принимая решение об изменении ключевой ставки.

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