Пекин, , 10:49 — REGNUM Пекин призывает Соединенные Штаты не наносить ущерб законным правам и интересам Китая, заявил на брифинге в среду официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

США против Китая Iecs

«Китай выступает против односторонних санкций со стороны США в любой форме и будет решительно защищать законные права и интересы китайских компаний и отдельных лиц», — сказал Лицзянь на брифинге, отвечая на вопрос о перспективах санкций США в отношении Китая за его позицию в отношении украинского кризиса.

Пекин призывает Вашингтон ни в какой форме не наносить ущерб законным правам и интересам Китая, добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД Китая Ван И призвал Евросоюз и НАТО к равноправному диалогу с Россией. По его словам, для достижения стабильности в Европе, ЕС и Североатлантическому альянсу необходимо с уважением воспринять беспокойство Москвы по гарантиям безопасности.