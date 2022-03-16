Пекин, 16 марта 2022, 10:49 — REGNUM Пекин призывает Соединенные Штаты не наносить ущерб законным правам и интересам Китая, заявил на брифинге в среду официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.
Пекин призывает Вашингтон ни в какой форме не наносить ущерб законным правам и интересам Китая, добавил он.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД Китая Ван И призвал Евросоюз и НАТО к равноправному диалогу с Россией. По его словам, для достижения стабильности в Европе, ЕС и Североатлантическому альянсу необходимо с уважением воспринять беспокойство Москвы по гарантиям безопасности.