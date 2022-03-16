Москва, , 10:49 — REGNUM Скорее всего, Банк России возьмет паузу в коррекции ключевой ставки. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 6 марта заявила доцент кафедры статистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Лебединская.

Банк России Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«Безусловно, решение, которое примет ЦБ, будет во многом определяться состоянием внутреннего рынка. По-прежнему ориентиром будет динамика ставки ФРС, ликвидность финансового сектора, риски, связанные с необходимостью возобновления торгов на фондовом рынке. Скорее всего, шоковой динамики мы уже не увидим, — сказал Лебединская. — Идёт активная оценка последствий санкций, и ЦБ, скорее всего, возьмёт паузу в коррекции, даже несмотря на то, что санкционные риски остаются».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее повышение ключевой ставки выше 20% сочли лишенным смысла.