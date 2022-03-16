Чебоксары, , 10:48 — REGNUM В Красночетайском районе Чувашии ушло в суд уголовное дело по факту смерти 75-летнего мужчины. Правоохранители считают, что он был забит до смерти своим родственником, недовольным тем, что его разбудили. Об этом ИА REGNUM сообщили в следственном управлении СКР по Чувашии.

Преступление Иван Шилов © ИА REGNUM

Под уголовное преследование попал 68-летний житель Красночетайского района. Следствие полагает, что вечером 23 декабря 2021 года он избил 75-летнего родственника, который гостил в его доме. Правоохранители отмечают, что на тот момент обвиняемый находился в состоянии алкогольного опьянения и был «недоволен тем, что родственник его разбудил».

По данным управления, у жертвы диагностировали тяжкие повреждения, в том числе черепно-мозговую травму и переломы рёбер. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.

Судебно-психиатрическая экспертиза установила у обвиняемого признаки временного острого психотического расстройства.

Сельчанину инкриминируют совершение преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее по неосторожности смерть потерпевшего»). Вопрос о применении принудительных медицинских мер рассмотрит Ядринский районный суд.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2022 года в Ульяновской области возбуждено ещё одно уголовное дело, где жертву предположительно забили насмерть табуреткой.

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