Грозный, , 10:49 — REGNUM В Чечне планируют построить две общеобразовательные школы на 720 мест каждая. Тендеры стартуют с начальной ценой 499 805 883 рубля. Итоги подведут 28 марта 2022 года, передаёт ИА REGNUM.

В школу — с букетом Алексей Колчин © ИА REGNUM

Школы планируется возвести в селах Толстой-Юрт и Первомайское Грозненского района. Обе должны достроить до конца августа 2023 года.

Заказчиком контрактов выступает министерство образования и науки Чечни.

Напомним, ранее в Кузбассе контракт на постройку школы стоимостью 1,8 млрд рублей дважды выставляли на торги. Первый аукцион прошёл без заявок, подрядчики не заинтересовались предложением.