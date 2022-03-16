Кабул, 16 марта, 2022, 10:46 — ИА Регнум. Бывший президент Афганистана Хамид Карзай приветствовал призыв джирги (собрания — прим. ИА REGNUM) пуштунов в пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва. Как сообщает «Шафакна», Карзай 15 марта в своём заявлении назвал призыв джирги «хорошим и эффективным» шагом для решения проблем в регионе и Афганистане и поддержал её решение.

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Пакистанская джирга призвала к созданию «правительства, избранного Лойя джиргой» и всеобщим выборам в Афганистане.

В заявлении джирги также говорится, что захват власти в Афганистане силой является незаконным. Кроме того, указана необходимость установления в стране республиканского строя, отвечающего международным стандартам.

В джирге, проходившей 11−14 марта в городе Бану в провинции Хайбер-Пахтунхва, приняли участие и женщины.

Карзай высоко оценил «широкое участие» женщин в собрании и рекомендации джирги по обеспечению прав женщин в экономической, политической и культурной жизни.

Сам Карзай сообщил, что он и Абдулла Абдулла, председатель Высшего совета примирения бывшего правительства Афганистана, написали письмо с призывом к проведению Лойя джирги.

Он также заявил, что в настоящее время достижение легитимности власти в Афганистане через выборы и референдум невозможна, и единственный выход — это проведение Лойя джирги.

Однако талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пока не ответили положительно на эти требования. Движение создало в Кабуле временное правительство, которое ни одна страна не признала за истекшие семь месяцев.