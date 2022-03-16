Донецк, , 10:46 — REGNUM В настоящее время свыше 20 тысяч добровольцев, включая людей из США, предложили приехать в Донбасс для участия в спецоперации по денацификации Украины. Об этом 16 марта рассказал глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

Денис Пушилин Denis-pushilin.ru

Следите за развитием событий в трансляции: ««Работайте, братья!»: военная спецоперация России на Украине — трансляция»

По словам главы ДНР в настоящее время республика справляется при проведении боевых действий собственными силами при огневой поддержке Вооруженных сил РФ.

«Добровольцев сейчас более 20 тысяч — это тех, кто попали в центральный аппарат наш, непосредственно для того, чтобы можно было обратиться, когда понадобится, за их поддержкой», — сказал Пушилин.

При этом он уточнил, что список стран, добровольцы из которых предлагают свою помощь в спецоперации по денацификации Украины, обширный и в нем «есть даже США».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что Запад никогда не был заинтересован в реализации киевскими властями Минских соглашений.