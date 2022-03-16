Шебалинский район, Алтай, , 10:45 — REGNUM Алтайские правоохранители установили местонахождение преступника, находившегося в межгосударственном розыске почти 14 лет. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МВД Республики Алтай, 45-летний мужчина найден в соседнем Казахстане.

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Его обвиняют в незаконном проникновении в жилище, а также применении насилия против представителя власти. Скрываясь от правосудия, в марте 2008 года он бежал за пределы страны. Спустя 14 лет житель Шебалинского района был задержан в Жамбылской области Казахстана.

«В настоящее время мужчина водворен в изолятор временного содержания на территории Республики Казахстан, решается вопрос о его экстрадиции в Российскую Федерацию», — отметили в ведомстве.