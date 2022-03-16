Москва, 16 марта, 2022, 11:29 — ИА Регнум. Политзаключенный Ермек Тайчибеков обратился к правительству Казахстана с ходатайством. Об этом 16 марта ИА REGNUM сообщил сам блогер через своего адвоката Галыма Нурпеисова, который представляет его интересы.

Цитата из видео. youtube.com Ермек Тайчибеков

«1. В государстве Казахстан амнистия применяется каждые 5 лет, ко дню Независимости.

2. Амнистия может применяться к тем, к кому в прошлый раз применялась.

3. Условия амнистии разрабатываются Депутатами Мажилиса Парламента, а утверждаются главой государства, Президентом.

4. Практически во всех странах мира, в т.ч. на постсоветском пространстве применяется амнистия. Регулярно. Периодически.

5. Амнистия применяется как к подозреваемым, так и к подсудимым, осужденным, и к тем, кто находится на пробации.

6. С 2004 года я постоянно разрабатываюсь Комитетом национальной безопасности, а с 2013 года подвергаюсь перманентным репрессия по политическим мотивам. Только за то, что я пытался дважды баллотироваться на пост Президента Казахстана, путем самовыдвижения, в 2015 и 2019 гг., через заявление в ЦИК РК.

7. Как не пытались, не старались спецслужбы Казахстана, получающие огромные зарплаты из государственного бюджета, собрать на меня компромат или подтолкнуть к преступлению, через многочисленные провокации, их усилия оказались тщетны. В итоге, КНБ РК, по поручению Самата Абиша, от отчаяния, с 2013 года, как напрямую, так и по линии других государственных органов, в т.ч. МВД, крепко держа на крючке прокуроров и судей, приступили к массовой, грубой фабрикации уголовных дел против меня, сопровождая дискредитацией в обществе, через черный пиар.

8. Самат Абиш собирался меня таким образом, злоупотребляя своим должностным положением уничтожить, пока я не достигну 80-летнего возраста, либо досрочно умру в местах лишения свободы.

9. Собственно, с 2013 года, как я публично заявил о своих политических амбициях на пост Президента РК, КНБ ни на один день не прекращают кошмарить меня.

10. Теперь Самат Абиш ноль и никто в политической жизни Казахстана. Если бы он с Масимовым К.К. смог совершить государственный переворот, насильственно свергнуть власть легитимно избранного президента Токаева К.К., в январе 2022 года, то возможно, тогда я до конца жизни, точнее пожизненно гнил бы в назарбаево-абишевских концлагерях, без реального состава преступления.

11. 12.07.2017 года, судья Капшагайского городского суда, Жанболатов Жаик Какенович, применил ко мне амнистию в честь 25-летия Независимости РК и сократил мне на 9 месяцев срок наказания. По статье 174 ч.1 УПК РК.

12. Теперь в честь 30-летия Независимости Казахстана можно применить также акт амнистии и сократить 7 — летний срок наказания на 1/3, до 5 лет лишения свободы ст. 174. ч.2, а по 274 ч.3 УПК РК, принимая во внимание, что это преступление средней тяжести, а не тяжкое, то уменьшить срок на ½, до 1 г. 6 мес., итого окончательно определить срок наказания не 10 лет, а 6 лет 6.мес. лишения свободы.

13. Амнистия применяется вне зависимости, признает или не признает вину осужденный. Я не только не признаю вину, а еще никак и не могу понять в чем моя вина. Ибо я абсолютно не виновен. Даже на 0,01% нет в моих действиях никакой вины. Кроме желания М. Куль — Мухаммеда и Абиша С.С., чтобы я сдох в лагерях Казахстана и никогда не вышел на свободу.

14. Если бы у меня не было политических амбиций, если бы я не желал, в законом установленном порядке, через выборный процесс, занять должность Президента РК, то моя жизнь была бы совершенно иной, и я никогда бы не оказался бы в тюрьмах, лагерях РК, на допросах у следователей по вымышленным обвинениям.

15. В своих многочисленных обращениях на имя президента РК, Председателя Сената, Спикера Мажилиса, Генерального Прокурора, Председателя Верховного Суда, я не прошу, а требую незамедлительно оправдать, выплатить мне компенсацию из государственного бюджета в сумме не менее 1 00 000 000 тенге, за то, что КНБ столько лет не дает мне житья и принудительно, много лет держит среди преступников-уголовников в стесненных условиях, а также привлечь всех судей, прокуроров, следователей, оперуполномоченных к уголовной ответственности по ст.ст. 361, 362, 369, 416, 418, 146 УПК РК и судебных экспертов по ст. 420 УК РК, принимавших участие в фабрикации уголовных дел против меня, с полной моей реабилитацией и публичными извинениями передо мной, через СМИ РК.

На основании вышеизложенного, прошу суд по месту моего территориального проживания, т. е. Капшагайский городской суд, применить ко мне амнистию и частично сократить мне срок наказания, ориентировочно до 6 лет 6 мес. лишения свободы.

Ермек Тайчибеков».

Напомним, что ранее блогер, пророссийский симпатизант Ермек Тайчибеков после интервью российским СМИ был осужден Ауэзовским судом г. Алма-Аты к десяти годам заключения строгого режима.