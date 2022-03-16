Ершовский район, Саратовская область, , 10:59 — REGNUM В Ершовском районе Саратовской области после вмешательства прокуратуры 405 работникам образовательных учреждений произвели перерасчет заработной платы на сумму более 2 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Доходы Иван Шилов © ИА REGNUM

В июле 2021 года правительство Саратовской области анонсировало повышение средней заработной платы учителям, воспитателям, медикам, работникам учреждений культуры, соцзащиты с 1 августа.

Учителям, педагогам, оказывающим соцуслуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, преподавателям и мастерам производственного обучения профессиональных образовательных организаций, работникам учреждений культуры, среднему и младшему медицинскому персоналу, социальным работникам увеличили зарплату до 32,5 тыс. рублей в месяц; педагогическим работникам дополнительного образования детей — до 33,1 тыс. рублей; педагогическим работникам в детских садах — до 29,8 тыс. руб. в месяц.

При этом в период с сентября по декабрь 2021 года увеличение стимулирующих выплат педагогическим работникам Ершовского района исчислялось исходя из оклада, а не из зарплаты.

Прокуратура в целях восстановления трудовых прав сотрудников образовательных учреждений внесла представление главе администрации муниципального района. После этого трудовые права педагогов были восстановлены.

Ранее ИА REGNUM сообщало, средняя заработная плата в Саратовской области по итогам 9 месяцев 2021 года составила 35 853 рубля.

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