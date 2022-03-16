16 марта 2022 | Время чтения 3 мин

Наталья Хомутова, , 11:43 — REGNUM В Перми начальник департамента транспорта Анатолий Путин представил депутатам гордумы отчет ведомства о работе транспортной отрасли за 2021 год, а также промежуточные итоги первого квартала 2022 года. У администрации города есть все предпосылки к снижению кассового разрыва в этом году в два раза по сравнению с показателями прошлого года. Доклад вызвал реакцию пользователей соцсети. Они подвергли критике транспортную реформу.

Общественный транспорт Иван Шилов © ИА REGNUM

За 2021 год общественным транспортом перевезено 192,8 млн человек, план исполнен на 88%. В структуре оплаты проезда основную долю составляет безналичный расчет, к декабрю 2021 года он составил 58%. Всего за 2021 год в бюджет города Перми поступили средства в размере 3 млрд 551 млн рублей, что составило 96,5% от плана по доходам.

«За первые два месяца 2022 года мы видим положительную динамику. Относительно аналогичного периода прошлого года общий объем поступлений превышает прошлогодний более чем на 100 млн рублей. Это позволяет говорить о том, что картина по кассовому разрыву будет более оптимистичная, чем в предыдущие два года», — подчеркнул Анатолий Путин.

Анатолий Путин, начальник департамента транспорта администрации Перми Цитата из видео «Анатолий Путин, начальник департамента транспорта администрации Перми» на YouTube

Однако пользователи интернета не разделяют такого оптимизма. На странице «Солевар. Пермь» в соцсети «ВКонтакте» говорится о том, что «дыра в муниципальном бюджете вследствие транспортной реформы получила новое (менее пугающее) название — кассовый разрыв».

Информресурс сообщает, что глава департамента транспорта не сообщил точную сумму кассового разрыва в прошлом году. Когда он представлял доклад о работе отрасли за девять месяцев 2021 года, то назвал ожидаемую цифру — около 1,7 млрд рублей. В 2020 году убытки от работы общественного транспорта были еще больше и составили 2,039 млрд рублей.

«Оптимизм — это хорошо, но в нашем случае он, простите, выглядит беспочвенным. За счет чего город сможет вылезти из долговой ямы, в которую его упорно загоняли непродуманной транспортной реформой? Разве что из-за санкций автомобили многих пермяков окажутся не на ходу (включая такси), и «денежно-лошадный» народ массово пересядет в автобусы и трамваи», — оставлена запись в аккаунте.

В своих комментариях подписчики выражают негативные эмоции и критикуют транспортную реформу.

«Повесить все долги от транспортной реформы на тех чинуш, что придумали эту утопию! Достали уже самореализовываться за счёт налогоплательщиков», — отметил Сергей Ш.

«Все пешком скоро ходить будут или на лошадиных повозках передвигаться (это для мажоров). И на эспланаде картошку выращивать. Реформаторы…» — сказал Алексей Г.

«Верните кондукторов, и будет всё айс. Вы же ещё с мозгами?» — вопрошает Роза З.

«Не надо кондукторов. Иначе всем платить придётся. А так — ездить одно удовольствие», — парировал Артем В.

«В часы пик оплатить невозможно. Один валидатор у дверей — это плохо. Надо два минимум и плюс по одному в салоне между дверями. А также право оплачивать в любое время, пока находишься в салоне, не сразу сможешь к ним пробраться», — пожаловалась Лена Б.

Автобус на маршруте № 77 на Уральской улице. Пермь A.Savin

Стоит отметить, в Перми вводят бескондукторную систему в общественном транспорте. Маршрутов, работающих в таком формате, становится всё больше. Чиновники заявили, что штат контролёров намерены увеличить более чем в два раза. Текущая численность контрольно-ревизорской службы составляет 71 человек. Еженедельно проводится более 2 тысяч проверок оплаты проезда, в ходе которых более 130 человек привлекаются к административной ответственности. Всего же за шесть месяцев внедрения бескондукторной системы примерно 1 тысяча человек оштрафована за безбилетный проезд. Об этом сообщает пресс-служба гордумы, ссылаясь на доклад Анатолия Путина.

«Как обстоят дела с трудоустройством кондукторов после внедрения бескондукторной системы оплаты?» — спросил председатель комитета по экономическому развитию Арсен Болквадзе.

«Всем кондукторам предлагали устроиться в штат контролеров, те, кто изъявил желание, трудоустроены, часть ушла в торговые сети. Мы на связи с центром занятости и при необходимости готовы оказывать поддержку», — ответил глава департамента транспорта.

В свою очередь, депутат Эдуард Мирзамухаметов уточнил, что на сегодняшний день большая доля кондукторов не нашла работу.

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