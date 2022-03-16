Москва, 16 марта, 2022, 11:00 — ИА Регнум. Вице-премьер Виктория Абрамченко рассказала о мерах поддержки производителей молока и молочных продуктов на фоне санкций, передает корреспондент ИА REGNUM 16 марта.

Government.ru Виктория Абрамченко

«Сегодня пороговое значение доктрины продовольственной безопасности — 90%, однако несмотря на рост производства молока и молочной продукции по итогам 2021 года, самообеспеченность составляет около 84%», — констатировала Абрамченко в своем видеообращении к съезду производителей и переработчиков молока.

Одним из главных факторов увеличения объёмов производства молока становится техническая и технологическая модернизация молочного скотоводстве, отметила зампред правительства России.

«В 2021-м году построено и модернизировано 172 молочные фермы и молочных комплексов, а для возмещения части затрат отобраны 78 инвестиционных проектов общей стоимостью почти в 25 млн рублей», — говорит она.

В планах — реализация 221 инвестиционного проекта по строительству и модернизации животноводческих комплексов, по итогам предполагается получить почти 2 млн тонн молока в течение пяти лет, продолжила Абрамченко.

Она заверила, что правительство продолжит поддерживать аграриев всеми доступными способами: субсидированием процентных ставок по кредитам, снижением административных барьеров, а также сокращением нагрузки на бизнес со стороны контролирующих органов. Правительство уже выделило 25 млрд рублей на субсидирование льготной процентной ставки по кредитам.

«На этой неделе планируем направить 26 млрд рублей для поддержки системообразующих предприятий АПК», — сообщила Абрамченко.

Кроме того, для сохранения уровня производства молока и молочных продуктов, стабилизации ситуации в молочном скотоводстве планируется выделить дополнительно 10 млрд рублей на компенсацию затрат на корма.

Вместе с тем в 2021 году в шести регионах России производство молока превысило отметку 1 млн тонн — в Башкирии, Краснодарском крае, Алтайском крае, Ростовской области, Воронежской области. Татария уверенно приближается к 2 млн тонн, рассказала Абрамченко.

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